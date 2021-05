32aastane Tšehhi hokikoondislane leiti kodust surnuna 

Inglismaa hokiliigas Sheffieldi meeskonda esindanud Troncinsky leiti Suurbritannia portaali The Star andmetel surnuna oma Tšehhis asuvast kodust. The Star kirjutab, et 32aastase Troncinsky surma üksikasju pole veel avalikustatud, kuid meest ei vaevanud teadaolevad tervisemured ja kohalikud võimuesindajad ei kahtlusta ka kuritegu.

Steelersi peatreener Aaron Fox oli uudisest kuuldes arusaadavalt löödud. „Oli suur rõõm, et Marek meiega eelmisel aastal liitus. Ta oli ilusa südamega inimene ja tundus, et tiimikaaslaste juures ta alati naeratas ja viskas nalja,“ vahendas Sheffieldi meeskonna koduleht. „Jäähokit silmas pidades sai ta alati kõige hakkama. Big Heavy D uisutas hästi ja oli võimeline mängima igal positsioonil. Olin täiesti löödud, kui seda uudist kuulsin ja minu poolt lähevad mõtted, palved ning kaastundeavaldused kogu tema perele ja kõikidele sõpradele. See on väga kurb päev ja hokimaailm on kaotanud ühe oma tähtedest. Puhka rahus, Tron,“ lisas Fox.