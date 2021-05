„Staadionijutud“ | Eesti koondise füsioterapeut Risto Jamnes räägib „Tori hobustest“ ja Eesti kergejõustiku tippudest Erki Noolest Ksenija Baltani 

Juunis 40. sünnipäeva tähistav Jamnes pajatab, kuidas üks noor mees, kes soovis saada kümnevõistlejaks ja tegi selle nimel Tõnu Kaukise käe all Eesti spordigümnaasiumis kõvasti trenni, jõudis lõpuks hoopis füsioteraapia valdkonda. Sekka kuuleme ka mitmeid huvitavaid juhtumisi Eesti sportlastega.



Saates tuleb juttu muuhulgas järgnevatel teemadel:

*Miks inimesed füsioterapeudi poole pöörduvad?

*Milline füsioterapeudi tööpäev Risto näitel välja näeb?

*Mida huvitavat ütles Risto Ksenija Balta sünnipäeval?

*Kas harrastussportlane peab käima massaažis?

*Kuidas Risto ühel Eesti maratoonaril järgmisel päeval joosta ei lubanud, aga…

*Hoolealuste seas tuntud tsitaat: „Mina ei tee haiget, sul on lihtsalt valus.“

*Endise Eesti tippsportlase näitel sellest, kuivõrd kurnav võib massaaž olla.

*Mis on andekus?

*Koostööst Põhjamaiste aeglaste „Tori hobustega“.

*Miks Ristost ei saanud kümnevõistlejat?

*Füsioterapeut kui psühholoog. Kui palju ja mida sportlased massaažilaual räägivad?

*Kuidas suurvõistlustel käies end häälestada seoses sportlaste võimalike vigastustega.

*Humoorikas lugu Janek Õiglasest ja sellest, kuidas ta oda kaugele viskas.

*Kas Eesti parematel kergejõustiklastel on taastumise osas sarnased võimalused käepärast nagu suurriikide tippudel?

*Töö Team Estonia projektiga. Millised on plusspooled ja millised miinuspooled?

*Milline on Maicel Uibo seis enne Götzise kümnevõistlust?

*Millistes olukordades tegi Erki Nool oma paremad tulemused?

*Kas ka füsioterapeut võib saada oma tööd tehes vigastada?

*Millised koolkonnad on Euroopas välja kujunenud seoses füsioteraapiaga?



