FOTOD | Ultramees Ratasepp alustas järjekordset pöörast katsumust  

38aastane Ratasepp, kelle kaukasse kuulub näiteks ka tunamullu Kanaari saartel tehtud 40kordne ultratriatlon ehk 40 täispikka triatloni 40 järjestikuse päevaga, jõudis tänavuse katsumuse ideeni tegelikult juba eelmisel aastal, kui nägi, et 20 päeval järjest on võimalik maratoni alla kolme tunni joosta küll – aga kui on võimalik 20 päeval, siis on ehk võimalik ka kümnel päeval?!