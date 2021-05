Parimast stardikohast loobuma sunnitud noor vormelisõitja teenis kiidusõnu 

„Ta läks otsis eraldi ta (Sainzi) üles ja ootas poodiumi autasustamise koos meiega ära. See näitab tema õiget suhtumist ja see teeb meid uhkeks,“ kiitis portaali planetf1.com vahendusel Ferrari tiimipealik Mattia Binotto. „Selliseid suhtumisi saab ainult üles ehitada, neid ei saa võtta iseenesestmõistetavalt. Aga see on just õige käitumine,“ kiitis Binotto meeskonna noort sõitjat.