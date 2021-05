Koduse kõrgliiga neljas meeskond loobus kahe välismängija teenetest 

Liigatabelis on viimati 2018. aastal koduse kõrgliiga meistriks kroonitud Nõmme Kalju hetkel neljandal positsioonil, kuid koroonaviiruse tõttu on tabel veidi segane, sest meeskondadel on peetud erinev arv mänge. Nii on näiteks liidril Levadial ja teisel kohal oleval Paide Linnameeskonnal ära peetud 12 matši, samas kui kolmandal tabelireal paikneval Floral on mängitud vaid kaheksa mängu. Kalju on ära pidanud 12 kohtumist ja hoiab neljandat kohta.