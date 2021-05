RÄPANE MÄNG: laskmise maailmameister mürgitas koondisekaaslast dopingainega 

Ungari laskmises puhkes hiljuti suur skandaal, sest 2010. aasta maailmameister Peter Sidi (42) jäi süüdi koondisekaaslase Istvan Peni (24) saboteerimises, mille tulemusena too andis märtsis New Delhi MK-etapil positiivse dopinguproovi. Ohver räägib, et kiusamine on kestnud aastaid.