Viie aastaga nullist olümpiale vändanud Janika Lõiv: see tundub täiesti uskumatu! 

Tuleb välja, et Urmas Lõiv polnudki hull, kui pakkus 2016. aasta sügisel abikaasale, et võtame sihikule Toyko olümpiamängud. Nüüd on see reaalsus. Möödunud teisipäeval tuli ametlik kinnitus, et Janika Lõiv on esimese Eesti naismaastikuratturina pääsenud planeedi suurimale spordipeole.