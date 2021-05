Uue Põhja-Euroopa korvpalliliiga juht: Rapla andis jah-sõna, Tartult ootame vastust 

Selle aasta septembris loodab alustada European North Basketball League (Põhja-Euroopa korvpalliliiga – E. K.), mis soovib mõne hooajaga kasvada 16-liikmeliseks. Rapla Avis/Utilitase juht Jaak Karp tunnistab, et nende kaasalöömise tõenäosus on väga suur. Liigat vedava Edgars Zandersi sõnul oodatakse ka Tartu Ülikooli vastust. „See on kurb, et Baltimaade ja Skandinaavia regioonis pole korvpalliliigat, nii et meil on võimalus see käima panna ja teeme seda ühiselt koos meeskondadega,“ ütleb lätlane Õhtulehele.