India politsei süüdistab kahekordset olümpiamedalisti tapmises 

New Delhi politsei hakkas Kumari taga otsima pärast 4. mail Chhatrasali maadlusakadeemia juures toimunud löömingut, mille tulemusena toimetati kolm inimest haiglasse. Neist üks, endine India juunioride meister Sagar Dhankhar suri saadud vigastustesse, vahendab CNN.

Kumar eitab kuritegu ja väitis advokaatide vahendusel, et uurijad on kogu loo välja mõelnud. Kohus otsustas kautsjonipalve tagasi lükata, sest süüdistused on niivõrd tõsised. Indian Expressi teatel süüdistatakse Kumari mõrvas, inimröövis ja kuritegelikus vandenõus.