Eesti poksiekspert sajandi matši ootuses: Joshua kipub kaklema, Fury on teiselt planeedilt 

Veidi enam kui nädal aega tagasi hõigati välja, et briti raskekaalu poksijad Tyson Fury ja Anthony Joshua kohtuvad 14. augustil, et selgitada välja raskekaalu absoluutne tšempion. Kuigi vahepeal on ilmnenud, et matš võib edasi lükkuda, lasime Eesti poksijal ja treeneril Kaupo Arrol oodatud sündmusele ette vaadata. Kes siis on ikkagi eeldatavalt kõvemast puust, Fury või Joshua?