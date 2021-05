Eesti piljardiäss Grabe jätkab võimsas hoos: elu esimeselt Masters turniirilt tuli kõrge koht 

„Kõige rohkem teeb haiget see, et ta (Filler) ei võitnud seda matši, aga mina kaotasin selle. Ma oleks seda kuuendat palli võinud sada korda lüüa ja see ei paigutunuks nii nagu täna, aga mäng on selline ja midagi pole teha,“ kirjeldas Grabe kripeldama jäänud momenti Facebookis.