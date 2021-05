VIDEO | Šokeeriv: fännid ajasid Giro d’Italia liidrit mootorsaega taga 

Üldkokkuvõttes juhib lõuna-ameeriklane maineat velotuuri itaallase Damiano Caruso ees kahe minuti ja 24 sekundiga. Kolmas on britt Hugh Carthy, kes jääb liidrist maha kolme minuti ja 40 sekundiga.

Parima eestlasena on Tanel Kangert praegu 23ndal kohal kaotades liidrile 38 minutit ja 52 sekundit. Rein Taaramäe on esikohast maas 57 minutit ja 42 sekundit ning on üldarvestuses 28ndal kohal.