Inglismaa vutiäss sattus koera tõttu jamasse 

Manchester City, Chelsea ja Liverpooli eest mänginud Sturridge'i neljajalgne sõber Lucci läks kaduma 2019. aastal Los Angeleses, kui vutiässa koju sisse murti. Õnnetu Sturridge andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et on valmis oma pomeraniani tõugu koerakese eest välja käima ükskõik, mis summa. Ühel hetkel lubas inglane, et võib koera tagasisaamise eest maksta lausa mitukümmend tuhat dollarit.