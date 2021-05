ONGI KÕIK? Ronaldo jättis Juventusega hüvasti? 

Juventus lõpetas pühapäeval liigahooaja 4 : 1 võiduga Bologna üle, kokkuvõttes jäi nende saagiks Itaalia liiga neljas koht. 36aastane Ronaldo tegi seejärel Instagrami postituse, mis tema jälgijate arvates võib tähendada, et Portugali ründeäss on Juventusest lahkumas.

„Iga tippmängija elu ja karjäär koosneb tõusudest ja mõõnadest. Igal aastal kohtume fantastiliste tiimidega, kus on erakordsed mängijad ja ambitsioonikad eesmärgid. Seega peame kogu aeg andma endast parima, et nii kõrgel tasemel edukad olla,“ kõlas Ronaldo postitus.

„Sel aastal ei suutnud me Itaalia liigat ära võita, aga õnnitlused Interile, kes on tiitlit väga väärt. Pean siiski hindama kõrgelt kõike, mis me sel hooajal Juventusega saavutasime nii kollektiivselt kui individuaalselt. Itaalia superkarikas, Itaalia karikas ja liiga parima väravaküti tiitel pakuvad mulle palju rõõmu eelkõige seetõttu, et tegemist on riigiga, kus ükski võit ei tule lihtsalt.“