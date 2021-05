Jalgpallikoondis läheb 26 mehega jahtima Balti turniiri võitu 

Koondises on tagasi mitmed mängijad, kes pidid märtsikuised mängud eneseisolatsiooni tõttu vahele jätma. Välisklubidest sõidavad koondist esindama Karl Jakob Hein, Karol Mets, Artur Pikk, Joonas Tamm, Vlasiy Sinyavskiy, Maksim Paskotši, Mattias Käit ja Vladislav Kreida. Tervislikel põhjustel jäävad koondisest eemale Ken Kallaste ja Erik Sorga.

„Me ei tahtnud nimekirja ajada liiga pikaks, sest tahtsime ikkagi olla ühtne meeskond. Ees ootab turniir, mida tahame võita,“ sõnas peatreener Häberli tänasel pressikonverentsil. „Meil on mängijaid, kes jäävad eemale – näiteks Ken Kallaste ja Erik Sorga -, aga peame arvestama ka sellega, et mitmed mängijad – Konstantin Vassiljev, Henri Anier, Rauno Sappinen, Märten Kuusk, Sander Puri – on palju mänginud ja nendega tuleb käituda ettevaatlikult,“ lisas koondise loots.