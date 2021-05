Teppan kuldliiga eel: seis on veidike nagu puder ja kapsad

Sügise alguses kodusel EM-turniiril mängiv Eesti võrkpallikoondis alustab sel nädalavahetusel kuldliiga kohtumistega. Rahvusmeeskonna üks liidreid Renee Teppan sõnas, et ettevalmistus on kulgenud huvitavalt ja kuigi suurem eesmärk on EM, tahaks ta isiklikult ka kuldliigas häid tulemusi teha.