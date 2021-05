KONKURENTIDELE APPI! Ferrari ulatas Mercedesele abikäe ja proovis kätte saada Bottase masina rattamutrit 

Mercedese tehniline direktor James Allison selgitas Autosport.com portaali vahendusel, et mutrite lahtikeeramiseks kasutatavat püssi ei saadud korralikult rehvimutriga haakuma ning seepärast jäigi Bottase masinale ratas alla. Ta tunnistas, et soomlase vormelile jäi kulunud rehv alla ka pärast võidusõitu, sest isegi hiljem ei suudetud seda kätte saada.

Kui veel eile ei tahtnud Wolff ühegi süüdlase poole näpuga näidata, siis nüüd on Auto Motor und Sport välja tulnud tema väitega, et oma süü oli kanda Bottasel. „Valtteri peatus veidike liiga vara,“ sõnas Wolff. „See tähendab, et mehaanik pidi mutripüstolit kasutama nurga alt. See imelik nurk kahjustas rattamutrit ja seetõttu ei saanudki me seda kätte,“ lisas ta.