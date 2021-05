BLOGI | Villarreal võitis pika penaltiseeria järel Euroopa liiga tiitli! 

Villarreali kaitsja Alfonso Pedraza tunnistas finaali eel, et nad ei tohi Inglismaa hiidu karta. „Mängime hästi ja viimasel ajal on meie vorm hooaja parim,“ rääkis ta intervjuus Diario ASile. „Oleme täis entusiasmi ja teame, et meid soovitakse näha meistritena ja proovime selle ära teha. Tuleb äge matš. Teame, et nad suruvad meid kõvasti, kuid ka meil tekivad omad momendid ja me peame need ära kasutama.“