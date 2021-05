Euroliiga MVP Micic – raskete vigastuste kiuste ja Jasikeviciuse abil tippu jõudnud serblane, kes sihib läbilööki NBAs 

„Igaühel on oma teekond. Minu lugu on ere näide, et elus on paljud asjad võimalikud,“ ütles möödunud aasta oktoobris Vasilije Micic, kes valiti sellel hooajal Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Serblast peeti kümmekond aastat tagasi vana mandri üheks lootustandvamaks korvpalluriks, kuid siis tabas teda ränk tagasilöök.