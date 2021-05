VIDEO | Kreeka kaugushüppaja püstitas ülivõimsa maailma hooaja tippmargi ja tõusis Euroopa kõigi aegade edetabelis kolmandaks 

Kreeklane asus sellega juhtima ka maailma hooaja edetabelit, kus seni oli olnud esikohal ameeriklane JuVaughn Harrison 8.44ga. Tulemusega 8.60 kerkis ta Euroopa kõigi aegade edetabelis kolmandale kohale. Ettepoole jäävad veel vaid Robert Emmiyan (8.86) ja Kreeka rekordiomanik Louis Tsatoumas (8.66). Maailma kõigi aegade edetabelis on Tentoglou nüüd 16. kohal.

„Olin hüppel väga lõtv. Ma pole [tänavu] veel palju hüpanud, kuna oleme töötanud kiiruse kallal. Tänu sellele suutsin ka tulemust parandada. Kuid usun, et juba varsti võib tulla suurem hüpe, ehk isegi uus rahvusrekord. Miks mitte juba sel pühapäeval Chanias?“ andis sportlane Euroopa kergejõustikuliidu kodulehel mõista, et ta on heas vormis ning võistleb peagi uuesti.