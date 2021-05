Ralliekspert Tänaku avariist: vaatasin kiiruskatsed põhjalikult üle, ta sõitis täiuslikult 

Endine WRC rallimeeskonna pealik ja spordidirektor George Donaldson tunnistas, et tal oli keeruline mõista, kuidas Portugali rallil suurepäraselt sõitnud ja kindlalt liidrikohta hoidnud Ott Tänak järsku vedrustuse purunemise tõttu katkestama pidi. Kui inglane ise pärast kiiruskatsed üle vaatas, ei leidnud ta midagi. Vastupidi, ta järeldas nähtust hoopis, et Hyundai piloot oli suurepärane ning sõitis veatult. Lõpuks torkas siiski silma üks pisike detail, mis võis märku anda, et autoga polnud kõik korras.