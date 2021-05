Moldova jalgpalli räsib enneolematu kokkuleppemängude skandaal. Pettuses osalenud mängija: mõned klubi eksisteerivadki vaid selleks 

Uurimise all on nii pallurid, treenerid kui ka klubijuhid, kes töötasid petuskeemis kui üks mees. Europoli ja Moldova korruptsioonivastase büroo (CNA) koostöös arreteeriti detsembris 11 inimest, kuid protsess pole veel lõppenud ning karistusi pole määratud. Moldova jalgpallis on varemgi sarnaseid probleeme olnud, ent praeguse skandaali ulatus on enneolematult suur. Ametivõimud usuvad, et kihlveopettused algasid aastal 2017 ja ainuüksi vahemikus juuli 2020 – detsember 2020 manipuleeriti vähemalt 20 meistriliiga mängu tulemusega. Peamiselt Aasia turgudel teenitud kriminaalne kasum jääb 600 000 euro kanti. Üks kohtumine tõi väidetavalt meeskonnale sisse 10 000 – 20 000 eurot.