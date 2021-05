Kergejõustiku U20 EMi toimumine Tallinnas sai valitsuselt eriloa 

U20 Euroopa kergejõustiku meistrivõistlused

Eesti Kergejõustikuliit on saanud U20 Euroopa meistrivõistluste korraldamise õiguse, võistlused on planeeritud Tallinnas 15.-18 juulini Kadrioru staadionil. Eestisse oodatakse 48 riigi võistlejaid ja nende taustajõude. Koos osalejatega on võistlusega seotud ligi 1900 inimest.

Võistluste korraldamiseks koostab Eesti Kergejõustikuliit koostöös Euroopa Kergejõustikuliiduga riskide maandamise plaani. Selle koostamisel tehakse koostööd tervisametiga. Tegemist on olulise sportlikkult kõrgetasemelise olümpiamängude kavasse kuuluva spordialaga, mille edukas korraldamine annab head eeldused tuua Eestisse ka järgmistel aastatel rahvusvahelisi tiitlivõistlusi.

„Noorte vanuserühmadele on rahvusvaheliste võistluste toimumine eriti oluline. Suurvõistlused sütitavad pikka aega piirangute tingimustes treeninud noortes kirge ja aitavad säilitada nende motivatsiooni tipptasemel sporti teha. Eesti publikule on need võistlused võimalus näha sportlasi, kes tulevikus ka täiskasvanute tiitlivõistlustel meeldejäävaid spordiemotsioone hakkavad pakkuma. Sedavõrd kõrgetasemeliste võistluste võõrustamiseks ei teki just tihti võimalust,“ sõnas Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi pressiteate vahendusel.

Tema sõnul on U20 võistlusele osalejate eelregistreerimine toimunud ja selle põhjal võib öelda, et huvi on oodatust suurem. „Esmaseid registreerujaid on 10 protsenti rohkem kui tavaliselt selle vanusegrupi sportlaste puhul. See näitab, kui oluline on võistlusvõimalus noorte kergejõustiklaste jaoks kõikjal Euroopas. Paljud võistlused on olnud pikka aega ootel või ära jäänud, mistõttu täname Eesti valitsust loa eest üle pika aja tiitlivõistlusi kohalikule staadionile tuua,“ lisas Teigamägi.

Kergejõustikuliit on esitanud valitsusele taotluse korraldada suvel Tallinnas Kadrioru staadionil ka U23 vanuseklassi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlusi.

„Algselt Norras, Bergenis toimuma pidanud alla 23-aastaste kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused tühistati COVID-19st tingitud piirangute tõttu. Andsime omalt poolt Euroopa Kergejõustikuliidule märku, et oleme valmis võistlust 8.-11. juulil Tallinnas võõrustama. Täna kinnitas Euroopa Kergejõustikuliit, et näeb Tallinnat hea meelega U23 EM-i korralduslinnana,“ ütles Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi.