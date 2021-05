Valgevene meeskonda Tour of Estoniale ei lastud 

„18st tiimis on alles jäänud 15. Eile õhtul oli viimane uudis see, et Minsk Cycling Club teatas, et neid ei lubata riigist välja. Teinegi Valgevenes registreeritud tiim oli tõsiste probleemide ees sõitjate kokkusaamistega,“ lausus võistluste peakorraldaja Indrek Kelk, kelle sõnul Ferei-CCN suutis vangerdustega meeskonna siiski kokku saada. „Esmakordselt on maailmapoliitika tulnud Tour of Estonia kallale.“