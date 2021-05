Kas ja kuidas elab Lilleküla jalgpallimuru üle suvise suure võimlemispeo? 

Valitsuse liikmed neljapäeval toimunud kabinetinõupidamisel viie ürituse korraldamist, nende toetuse said kergejõustiku U20 Euroopa meistrivõistluste ja triatlonivõistluse Iromani kõrval ka Eesti Spordiselts Kalevi võimlemispidu „Kingitus“. Jalgpallifännidel on sarnaste üritustega nukraid kogemusi, sest 2010. aastal rikkus meeste tantsupidu Rakvere staadionimuru ja löögi alla sattus Eesti ja Serbia vahelise naiste MMi valikmängu toimumine. 2013. aastal peeti Tamme staadionil Tartu linna ja maakonna võimlemispidu „See rõõm on elust endast“, mille tagajärel sai niisamuti murukate tõsiseid kahjustusi.