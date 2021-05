Tokyo olümpiamängude saatus mõjutab ka WRC-sarja kalendrit 

Kui Tokyo suveolümpiamängud algavad tänavu juulis, siis rallikaravan naaseb novembris Jaapanisse esimest korda pärast 2010. aastat. Kuid tõusva päikese maa kerkivad koroonanumbrid on pannud kahtluse alla spordiürituste toimumise.

„Töötame Jaapani etapi nimel. Peamine on jälgida, mis saab olümpiast. See ütleb meile, mis saab MM-etapist. Kui olümpiamängud toimuvad tavapäraselt, siis see kinnitab ka Jaapani ralli toimumist novembris,“ lasus Matton portaalile DirtFish.

Erinevad küsitlused näitavad, et üle 70% Jaapani elanikest pooldavad olümpia ärajätmist, sest kardetakse erinevate koroonatüvede riiki tulekut. Riigi rallitäht Takamoto Katsuta ütles eelmisel nädalal Portugali rallil, et seis on ärev..

„Praegu on olukord üsna keeruline,“ nentis Toyota piloot DirtFishi intervjuus, et 23. juulil algavate mängude toimumine on lahtine.

Takamoto Katsuta. Foto: Mari Luud

Katsuta sõnas, et ralli toimumine oleks talle väga oluline. „Olen valmis koduetapil endast kõik välja pigistama, sest kohal oleks palju fänne ja mu perekond. Seal annaksin endast maksimumi,“ lausus jaapanlane.