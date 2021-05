Laskesuusakoondise uus peatreener: mul ei ole midagi selle vastu, et Tuuli Tomingas teeb suvise perioodi oma tiimiga

KAKS PEAD ON IKKA KAKS PEAD: Eesti laskesuusakoondise uus peatreener Fjodor Svoboda (vasakul) ja tema abimees Daniil Steptšenko. Foto: Maria Kilk

Sel esmaspäeval alustas Eesti laskesuusakoondis Tehvandi spordikeskuses esimest treeninglaagrit uue peatreeneri Fjodor Svoboda käe all. 49aastane valgevenelane, kes viis 2016. aastal kodumaa teatenaiskonna olümpiakullale, usub, et Eesti koondises jagub küllaga potentsiaali, kuid edu ei saa tulla üleöö.