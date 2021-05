Hyundai sõitjad pakatavad Sardiinia ralli eel enesekindlusest. Tänak: loodame Itaalias võidu eest heidelda 

„Sardiinias on meie selge eesmärk võit, millega soovime tasa teha ebaõnnestumise Portugalis,“ ütles Hyudani tiimipealik Andrea Adamo pressiteenituse vahendusel. „Minu inimesed on viimastel kuudel palehigis töötanud, et Hyundai i20 Coupe rallimasin tõuseks taas tippu. Näitasime Portugalis, et meil on kiirust, nüüd vajame eesmärkide saavutamiseks üht probleemivaba nädalavahetust. MM-hooaeg pole kaugeltki läbi ja jätkame võitlust.“

Sõitjate arvestuses on kaksikjuhtimine Toyotal, kui Sebastien Ogier’l on koos 79 ja Elfyn Evansil 77 silma. Neuville jääb liidrist maha 22 ja Tänak 34 punktiga. Tootjate tabelis on Toyotal 183 ja Hyundail 146 punkti.

Tänak tunnistas, et Sardiinia ralli on hooaja üks raskeim etapp. „Kiiruskatsed võivad muutuda väga karmiks, sest teele satuvad kivid. Ees ootab kõva väljakutse. Olukorras, kus võistleme tänavu uute rehvidega, tuleb eriti palju avastamist. Näitasime Portugali kruusal head kiirust, mistõttu loodame Itaalias taas võidu eest heidelda,“ rääkis 2019. Hooaja maailmameister.

Neuville tõi välja, et Hyundai on Sardiinias olnud alati tugev. Meeskond on seal viimasest viiest etapist võitnud neli, nende täiusliku saldo rikkus 2017. aastal just Tänak, kes toona roolis Ford Fiestat.

„Nii mõnigi meist on selle etapi võitnud ja loodame ka nüüd poodiumi kõrgeimale astmele astuda,“ lausus belglane. „Sel aastal tehti rallil mõned muudatused, aga üldjoones on katsed enam-vähem samad. Kindlasti on see keeruline etapp, kuid loodetavasti suudame ilusas ilmas teha tugeva tulemuse.“

Dani Sordo Portugali ralli poodiumil Foto: Hyundai Motorsport GmbH