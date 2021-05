Kas Euroliiga võidab kõva kaitsega Barcelona, kogenud Milano, peatamatu Efes või meeskondlik CSKA? 

„Usun, et olen olnud surve all kõikjal. Võib-olla meedia pidas Zalgirist (kaks hooaega tagasi) nõrgaks, kuid meie läksime Belgradis toiminud Final Fouri võidumõtetega. See ongi finaalturniiri võlu: kõik neli meeskonda usuvad, et nad suudavad võita. Mängijad on läbi tulnud sõdadest ja lahingutest,“ tunnitas Barcelona juhendaja Sarunas Jasikevicus Euroliiga nelja meeskonna finaalturniiri eel, et võidukohustus teda ei kohuta.