Talihärm ootab uuelt peatreenerilt inimlikku mõistmist, Oja kahepoolset koostööd ja Ermits väärt näpunäiteid lasketiirus 

Sel nädalal alustas Eesti laskesuusakoondis Tehvandi spordikeskuses esimest treeninglaagrit uue peatreeneri Fjodor Svoboda käe all. Sportlaste muljed Valgevene spetsialistist on igati positiivsed ning ollakse lootusrikkad, et oma sünnimaa naiskonna 2018. aastal teatesõidus olümpiavõitjaks viinud Svoboda juhendamisel astutakse arengus samm edasi.