Juventus vallandas Pirlo ja tõi kunagise treeneri tagasi. Kas Ronaldo lahkub klubist? 

Torino Juventusel jäi seljataha keeruline hooaeg. Kui üheksal eelmisel aastal oli meeskond tulnud Itaalia meistriks, siis tänavu lõpetati nelja parema seas ainult tänu viimasele voorule. Täna teatas klubi peatreeneri Andrea Pirlo vallandamisest ning mõned hetked hiljem Massimilliano Allegri asemele palkamisest. Suur küsimärk ripub tiimi superstaari Cristiano Ronalo kohal: spekuleeritakse, et ta võib ise meeskonda vahetada, kuid on ka neid, kes arvavad, et ründajal ongi aeg lahkuda.