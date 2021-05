Ogier: Sardiinia ralli on keeruline, kuid mul on hea meel, et MM-sarja juhin

Tiitlikaitsja Sebastien Ogier läheb Sardiinia rallile liidrina, mis tähendab, et tal tuleb taas esimesena rajale minna. Kuigi see teeb Toyota piloodile etapi keerulisemaks, on tal siiski hea meel, et ta üldarvestuses esimene on.