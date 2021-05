David de Gea allakäik: maailma parimast väravavahist fännide pilkamisobjektiks  

Kõlab uskumatuna, aga viimati tõrjus de Gea 11 meetri karistuslöögi 2016. aastal. Pärast seda on ta lasknud sisse 40 (!) järjestikust penaltit. Seejuures üleeilses finaalis tegi tema meeskond kõik, et aidata tal see nukker seeria. Puurilukule kritseldati pärast lisaaega valmis juhised, kus oli kirjas, kuidas ja millisesse nurka Villarreali mängijad tavaliselt löövad. Ent paistis, et Hispaania koondislane ei teinud neist välja, sest kui ta oleks plaani järginud, siis oleks tal õnnestunud Moi Gomeze löök tõrjuda, sest too veeretas palli lihtsalt värava keskele.