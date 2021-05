VIDEO | Euroliigas selgusid finalistid tõeliste põnevusmängude järel 

Türgi meeskond asus kohtumist tiitlikaitsja CSKA vastu juhtima, võites esimese veerandaja 25 : 15. Poolaja lõpuks suurendati edu 12 punktile ning enne otsustavat veerandaega juhiti juba 16 silmaga. Moskva suurklubi suutis aga tänu kaugvisetele mängu tagasi tulla ning jõudsalt vahet kärpida. Kui mängida jäi 1.08, vähendas Nikita Kurbanov vabavisetest kaotusseisu 86 : 87-le.

Valitseval meistril jäi veel seitse sekundit aega, et viigistada või juhtima asuda. Lõpuks 26 punkti kogunud Will Clyburn leidis üsna hea viskekoha ning saatis kolmese teele, ent paraku see ei tabanud ja seega pääses Anadolu Efes teist korda järjest finaali.