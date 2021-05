Legendaarne superfänn suure finaali eel: mina hoolisin vaid sellest, et Old Traffordilt kaoks ära bänner, mis näitas, kui kaua oleme tiitlita 

„Manchester City on teinud täpselt seda, mida omanikud lubasid,“ ütleb legendaarse ansambli Oasise endine liige. Ta vihjas aastale 2008. mil City suuromanikuks sai šeik Mansour. „Kui nad tulid ja väitsid, et muudavad meid üheks Euroopa ja maailma suuremaks klubiks, siis mina hoolisin vaid sellest, et Old Traffordilt (Manchester Unitedi kodustaadion - toim) kaoks ära bänner, mis näitas, kui kaua oleme tiitlita. Mäletan kohtumist Khaldoon Al Mubarakiga (City tegevjuht - toim) ja hakkasin talle sama juttu rääkima, kuid ta ütles kohe, „Oh, ei, ei, ei, see asi saab olema palju suurem!“ Mind jättis see jutt külmaks, aga jumal küll, nad ongi pidanud oma sõna ning klubi on läbinud imelise teekonna.“