GÖTZIS: Warner püsib kaks ala enne lõppu 9000 punkti graafikus, Lillemets ja Rosenberg püüavad isiklikku rekordit 

100 meetri jooks:

Uibo sai kirja aja 11,38, isiklikku rekordit püstitades läbis ta sirge 11,10ga. Uibo hetkevormi kohta tekkisid küsimärgid, sest hiljem selgus, et konkurendid tegid Götzise rajal suurepäraseid tulemusi. Oma parima kümnevõistluse graafikule kaotab Eesti esinumber 60 punktiga. Rosenberg läbis 100 meetrit 10,85ga, mis on kümnendiku jagu kiirem rekordigraafiku jooksust. Rosenberg on 22 punktiga plussis. Lillemetsa aeg oli 10,98 ja ta on üheksa punktiga miinuses.

Alavõidu noppis Warner, kes säras 10,14ga. Konteksti mõttes võrdluseks: Marek Niidu Eesti rekord on 10,19. Warner ähvardas intervjuus, et kavatseb kaugushüppes rünnata isiklikku rekordit, mis on 8.04.

Warner juhib avaala järel 1062 punktiga. Temast 39 silma kaugusele jääb Lepage ning juba 117 punkti kaugusele Rik Taam. Rosenberg on 894 punktiga seitsmes, Lillemets 865 punktiga 15. ja Uibo 778 punktiga 25. ehk viimane. Uibot lahutab ühe ala järel Warnerist koguni 284 punkti.

Kaugushüpe:

Warneri jutud supervormist osutusid tõeks: mees lendas avakatsel 8.28, mis on kõigi aegade pikim hüpe kümnevõistluse sees. Lisaks on tegemist Kanada rekordiga. Senine rahvuslik tippmark 8.20 oli 1991. aastast Edrick Floreali nimel. Tänavuses maailma kaugushüppe edetabelis läks Warner neljandaks. Esikohal on kreeklane Miltiadis Tentoglou 8.60ga. Kahe ala järel liigub Warner 8960 punkti peale. Isikliku rekordi graafikut edestab ta 163 punktiga.