GÖTZIS: Warner sai pisikese tagasilöögi, Uibo püstitas odaviskes isikliku rekordi 

Uibo sai kirja aja 11,38, isiklikku rekordit püstitades läbis ta sirge 11,10ga. Uibo hetkevormi kohta tekkisid küsimärgid, sest hiljem selgus, et konkurendid tegid Götzise rajal suurepäraseid tulemusi. Oma parima kümnevõistluse graafikule kaotab Eesti esinumber 60 punktiga. Rosenberg läbis 100 meetrit 10,85ga, mis on kümnendiku jagu kiirem rekordigraafiku jooksust. Rosenberg on 22 punktiga plussis. Lillemetsa aeg oli 10,98 ja ta on üheksa punktiga miinuses.