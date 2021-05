HULL MÄNG! Kaks punast teeninud Levadia oleks peaaegu 3 : 0 edu maha mänginud

Raskusi on tekkinud väravate löömisega ning kaaslased ei leia enam nii palju üles Henri Anieri, kes hooaja alguses skooris igas matšis. Viimases seitsmes mängus on koondise ründaja skoorinud vaid korra, kaotusmängus Levadia vastu.

„Maikuu on raske meile kõigile,“ ütles Anier Soccernet.ee otseülekandes. „Kõik on näinud, et mängud pole nii hästi läinud või sujunud, kui oleksime tahtnud. Aga see on jalgpall: üles ja alla...“