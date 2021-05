KOLMANDAT PÕLVE RALLISÕITJA: kas vormel 1 unistuse kõrvale visanud Takamoto Katsuta tõuseb tõesti tippu? 

28aastane Takamoto Katsuta on rallimaailmas omapärane ja palavalt armastatud kuju. Püüame rohkem sotti saada, kes on see pidevalt arenev ja üha paremaid tulemusi saavutav jaapanlane. Selgub, et kuigi temas nähti noorena potentsiaalset talenti, kes võiks pürgida vormel 1 sarja poole, valis Katsuta oma Jaapani rallilegendist isa tee. Üha rohkem tundub, et see oli õige otsus.