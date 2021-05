VIDEO | Ajaloolise MM-edu kursil liikuv Kasahstan tagus Itaaliale 11 väravat 

Kasahhide resultatiivseimad mehed olid kapten Roman Startšenko (2 väravat, 3 söötu) ja kodustatud kanadalane Curtis Valk (värav + 3 söötu). Litri said väravasse üheksa erinevat Kasahstani mängijat ning vähemalt ühe resultatiivsuspunkti teenisid 17 meest.

Kasahstan on kuue mänguga teeninud 10 punkti ning liigub jätkuvalt ajaloolise veerandfinaalkoha kursil. Viimati aastal 2016 eliitseltskonnas mänginud koondis on parimal juhul saavutanud MMil 12. koha (2005). Neil on jäänud madistada veel esmaspäeval Norraga.