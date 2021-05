OTSEBLOGI | Kas Guardiola rõõmustab Araabia rahabosse City ajaloo esimese meistrite liiga võiduga? 

Pep Guardiola CV-s on küll kaks meistrite liiga triumfi, kuid need pärinevad kümne ja rohkema aasta tagant FC Barcelona päevilt. Cityga polnud ta viie aasta jooksul varem finaaligi jõudnud. Maailma mainekaima klubiturniiri võit on aga see, mida Araabia Ühendemiraatidest pärit rikkad omanikud eesotsas šeik Mansouriga on jahtinud klubi ostmisest (2008) saati.