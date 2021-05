TRAGÖÖDIA: MotoGP MM-etapil hukkus noor Šveitsi tsiklimees 

Moto3 klassi kvalifikatsiooni teise sessiooni lõpus aset leinud kokkupõrke tagajärjel tegi karmi kukkumise ka Sasaki, ent tema pääses avariist vaid ehmatusega. Seevastu Dupasquier'i puhul oli kohe selge, et asi on tõsine.

Ta transporditi helikopteriga Firenze haiglasse, kus selgus, et ta sai eluohtlikke vigastusi mitmetesse kehapiirkondadesse. Ajalehe Gazzetta dello Sport andmetel sai noormees eriti tõsiseid vigastusi pea piirkonda. Öösel tehti talle rinnapiirkonna operatsioon, kuid samas raporteeris AFP, et noormehel on raske ajukahjustus ja ta jääb väga raskes seisus intensiivravisse.