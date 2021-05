Tänak: oleme kõvasti vaeva näinud ja ootame vastavaid tulemusi 

Tänak oli aga rahul, et suutis rallil leida hea tunnetuse, erinevalt sellele eelnenud Horvaatia etapist.

„Punktikatsel näidatud kiirus andis hea tunde. Hakkasime laupäeva hommikul õiget tunnetust leidma. Kiirus muutub paremaks, mis on positiivne. Paljud [meeskonna] inimesed on pikalt ja kõvasti tööd teinud, nad on palju vaeva näinud. Tegu oli üle pika aja meie esimese kruusaralliga. Seega mul pole veel autos kuigi palju kogemusi, pean veel õppima,“ vahendas Tänaku sõnu portaal Autosport.