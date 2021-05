ANALÜÜS: Janno Kivisild selgitab, miks Guardiola põrus ja Tuchel säras 

ÕHTU KANGELANE: Meistrite liiga finaali ainsa värava löönud Kai Havertz võidukarikaga. Foto: Imago Sport / Scanpix

Londoni Chelsea alistas Portos toimunud jalgpalli meistrite liiga finaalis 1 : 0 Manchester City. Kuigi kohtumise ainsa värava lõi Kai Havertz ja matši parimaks valiti Chelsea poolkaitsja N'Golo Kante, oli see Janno Kivisilla sõnul meeskondlik võit. „Thomas Tuchel leidis mängijatele sobiva formatsiooni. Pallita ollakse väga kvaliteetsed, meestel on võimekus väljakul suuri alasid katta ning palliga ja pallita mäng on tasakaalus,“ selgitab ta Chelsea edu tagamaid.