Tenniseekspert Kanepi uskumatust kaotusest: lubamatu ja arusaamatu 

„Arvestades, et eelmisel turniiril oli Kaia hästi mänginud ja treener Ekke Tiidemanni sõnul oli Kaia heas vormis, siis sellist asja (kümme gerimikaotust järjest) ei tohiks mitte mingil juhul juhtuda. See on lubamatu ja arusaamatu,“ nentis Uba.

Kanepi ja Vondroušova ei olnud varem omavahel mänginud ning Uba sõnul peab vastase kiituseks ütlema, et Kanepi lagunemine tuli eelkõige just tšehhitari veatust partiist matši teises pooles.

„Ma ei saaks öelda, et kuidagi peegeldunuks, et Kaial polnud piisavalt tahtmist. Vastane ei eksinud ja kuna Kaia polnud enam liiga terav, siis eks tšehhitar sai rohkem lööke sättida ka. Kaia jällegi ei suutnud lööke kuidagi tõrjuda. Sisuliselt võib öelda, et viimased pool tundi vastane vigu ei teinud. Ta mängis stabiilselt ka kindlalt,“ kirjeldas Uba. „Stuudios oli veidi nõutu olla. Lihtne ju öelda, et mängi nii nagu alguses, aga väsimuse pealt kõike ellu viia on vahel pagana keeruline. Aga see teebki tennismängu ühtviisi väga imeliseks ja teinekord jube keeruliseks.“