OTSEBLOGI | Kontaveit päästis Prantsusmaa lahtistel matšpalli ning viis kohtumise otsustavasse setti 

Kontaveidi ja Golubici kohtumine on 11. väljaku teise matš. Päeva alustavad seal kell 12 rootslane Mikael Ymer ja hispaanlane Roberto Carballes Baena, mistap eestlanna võiks saviliivale joosta hinnanguliselt kell 15.

25aastane Kontaveit on šveitslanna Viktorija Golubiciga varem kohtunud neli korda, kõigis omavahelistes matšides on seni peale jäänud eestlanna. Nende viimane mäng toimus 2016. aastal Guangzhou turniiril, kus Kontaveidi edunumbrid olid 6 : 4, 4 : 6. 6 : 3.

Ehkki Golubic on maailma 72. reket, siis suurt edu ta suure slämmi turniiridel pole saavutanud. 28aastane šveitslanna on teisest ringist kaugemale jõudnud vaid korra, kui ta 2019. aastal jäi Wimbledonis pidama kolmandasse ringi.