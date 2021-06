Skandaali sattunud Naomi Osaka loobus Prantsusmaa lahtistel edasi mängimisest 

„Turniiri, teiste mängijate ja minu enda heaolu jaoks on parim, kui ma edasistest mängudest loobun, et kõik saaksid taas Pariisis tennisele keskenduda,“ kirjutas Osaka Twitteri pikas sõnumis.

Osaka sõnul ei soovinud ta sellist tähelepanu. „Möönan, et mu ajastus polnud ideaalne ja mu sõnum võinuks olla selgem. Kindlasti ei taha ma vaimse tervise tähtsust kahandada ja ausalt öeldes olen alates 2018. aasta USA lahtistest võidelnud depressiooniga. See kõik on minu jaoks olnud keeruline,“ jätkas tennisist sotsiaalmeedias.