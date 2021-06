VIDEOD | Saali naasnud fännid lennutavad NBA mängijate suunas sülge, pudeleid ja plaksumaisi. Irving: oleme nagu loomaaia eksponaadid 

Rõõm pika koroonapausi järel saalidesse pääsenud NBA fännide üle jäi üürikeseks, sest viimaste päevade jooksul on nad tähtmängijate suunas saatnud plaksumaisi, sülge, sõimu ja pudeleid. Korvpallurid ja liiga juhid anuvad, et toetajad võtaksid end kokku ning pahalastele on määratud eluaegsed keelud. „Kahjuks elame ühiskonnas, kus inimesed ei austa üksteist. Selliseid asju ei tohiks juhtuda mängul ega ühelgi teisel üritusel,“ leidis Atlanta Hawksi juhendaja Nate McMillan, et asi on käest ära läinud.