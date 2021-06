Spordivaldkonnale eraldatakse kriisiabi meetmetest üle miljoni euro 

„Toetusmeetmete eesmärk on leevendada koroonaviiruse levikuga seotud kriisi mõju alustades treenerite palga maksmisest, pallimängude meistriliiga klubide elujõulisuse kindlustamisest ning spordiobjektide arendamisega lõpetades. Toetused võimaldavad sektoril pärast avanemisi tööd jätkata,“ ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Sisespordiobjektide toetamise meetmest said ühekordset ja tagastamatut abi 130 eraspordiobjektide valdajat kogusummas 424 701 eurot, mis puudutab omakorda 425 sportimispaika. Suurimateks kriisiabi saajateks olid näiteks MyFitness AS (34 436 eurot), AS Audentes (20 170 eurot) ja 24-7fitnessklubi OÜ (15 339 eurot).