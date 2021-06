Kuue naiskonna turniiril olümpiapääset jahtiva Eesti koondise peatreener: asi on tehtav 

Sellel nädalavahetusel madistavad Eesti, Hollandi, Itaalia, Iraani, Hiina Taipei ja Ungari 3x3 korvpalli naiskonnad viimase koduväljakul toimuval turniiril ühe olümpiapääsme peale. Pühapäeval päädinud kvalifikatsiooniturniiril Eesti grupist edasi ei pääsenud ja sellest on tehtud omad järeldused. „Me peame kaitses maksimaalselt õnnestuma, et nad läheksid lati alt läbi,“ tõdes koodise peatreener Siim Raudla, et kuue naiskonna turniiri suursoosik Ungari on heal päeval võidetav. „Nagu Eesti korvpallis tavaks, siis me pole kõva ründesats. Meie eesmärk on 21 punktini peetavas mängus hoida vastased kuskil 15 silma peal, siis tekib meil kõigi vastu variant.“